SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi’nin gidişine izin yok

Bonucci ve Krunic'i renklerine katan Fenerbahçe'nin yıldızlarına da talipler var. Bu isimlerin başında Michy Batshuayi geliyor. Yaz döneminde İngiltere'nin yolunu tutan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle geri dönen Belçikalı oyuncu, Dzeko'nun arkasında 2. forvet olmaktan rahatsız. EURO 2024'te forma giymek için düzenli olarak süre olacağı bir kulübe gitmek istiyor. Ancak ne yönetim ne de teknik direktör İsmail Kartal, Batshuayi'yi bırakmaya niyetli görünmüyor.

ONUN KALİTESİNDE BAŞKA BİR OYUNCU BULMAK ZOR!

Birçok kulüp ve menajer, 30 yaşındaki oyuncu için yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'yu arayarak bilgi aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Batshuayi kalitesinde yeni bir ismi bulmasının zor olacağını düşünüyor. Teknik direktör İsmail Kartal da 22 resmi maçta sadece 914 dakika süre almasına rağmen 9 gol-3 asistlik katkı yapan Batsman lakaplı oyuncudan memnun. Çok astronomik bir rakam gelmedikçe Batshuayi'nin gidişine izin verilmeyecek.