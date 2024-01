Tayyip Talha Sanuç: 9 aydır bu zamanın hayalini kuruyordum

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaşlı savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İyi mücadele ettiklerini söyleyen 24 yaşındaki stoper, "Futboldan önce konuşmam gereken bazı şeyler var. Maalesef çok üzücü bir haber aldık. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acıyı bir daha yaşamayız, bu son olur. Maça dönecek olursak da takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Sahada gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her türlü maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen haftada bu oyunu göstermiştik kazanmıştık farklı bir şekilde. Kendi adıma konuşacak olursam 9 ay sonra art arda 4 gün içinde maça çıkmak tabii ki kolay değildi ama 9 aydır bu zamanın hayalini kuruyordum. Belki 9 ay boyunca her gece ben bu maçları zaten kafamda oynuyordum. Fiziksel olarak da iyi dönebilmek benim için çok önemliydi. Bunun için de çok çalıştım. Elimden gelenin yapmaya çalışıyorum. Tabii ki yüzde 100 değilim. Ama zamanla çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde sahada performans göstereceğime inanıyorum" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ BU KADAR FAZLA GOL YİYEMEZ"

Bu zamana kadar kalelerinde çok gol yediklerini ifade eden Tayyip Talha Sanuç, "Hocamız dün toplantıda da aynı şeyleri söyledi. Saha içinde daha tutkulu ve coşkulu bir takım izlemek istiyor. Bizde bunu yansıtmak için elimizden geleni yaptık. Zaten ikinci yarıda golleri de bulduk. Ama daha önemli bir şey var son iki maçtır kalemizde gol görmüyoruz. Dün yaptığımız toplantıda hocamızla bunun analizini yaptık. Bu zamana kadar bize yakışmayacak bir şekilde fazla gol yemişiz. Beşiktaş bu kadar fazla gol yiyemez. Yememeli… Bizde bundan sonra bunu çözmek için sadece savunma oyuncuları olarak değil takım olarak elimizden geleni yapacağız. Yemeyeceğiz ama fazlasıyla atacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bunu başarabiliriz" şeklinde konuştu.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYMEK BENİM BİR HAYALİM"

Uzun vadede çok iyi şeyler başarabileceklerine inandıklarını ifade eden savunma oyuncusu, "Geleli çok kısa bir süre oldu ama hoca gerçekten fikirleriyle bize çok şey aşıladı. Dün uzun bir toplantı yaptık takım olarak. Bugün de etkilerini gördüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki taktiksel olarak çok şey çalışamadık fakat hocanın görmek istediği tutku, coşku, saha içerisindeki organizasyon ve kompakt oyun bizi başarıya götürecektir. Özellikle uzun vadede çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Milli Takım'a gelecek olursak da tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada forma giymek benim bir hayalim. Bundan sonraki çalışmalarımı da A Milli formayı giyebilmek için sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.



"UMARIM BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR BİR OYUN SERGİLEMİŞİMDİR"

Tayyip Talha Sanuç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



Zaten çok özel konular yok. Antrenmanlarda hepimizle ayrı ayrı konuştu. Fizik olarak benim durumumu sordular ben de iyi olduğumu söyledim. Elimden gelen katkıyı vermek için hazır olduğumu söyledim. Hoca da bana şans verdi. Umarım Beşiktaş'a yakışır bir oyun sergilemişimdir. Önemli olan gol yememekti. Bir savunma oyuncusu olarak bu benim için büyük bir gururdur. Benim için tek önemli olan bu şu an için."