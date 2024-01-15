Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 15.1.2024 20:04

Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA
Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da idmanı izledi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, antrenmana salonda yapılan aktivasyon idmanıyla başladı. Salon çalışmasının ardından sahaya geçen siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve taktik çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Eyüpspor'la yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
PKK saldırılarının mesajı ne?
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
Başımız sağ olsun
Beşiktaş'tan ALG Spor'un oyuncusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA