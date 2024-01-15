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Giriş Tarihi: 15.1.2024 10:22

Beşiktaş'ta sakatlık sonrası hesaplar karıştı

Beşiktaş’ta sakatlık sonrası hesaplar karıştı

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in lisansı dondurulacak. Kartal ise hem oyuncusundan yararlanamayacak hem de gelen teklifleri değerlendiremeyecek. Boşnak yıldız için Udinese 4.5 milyon Euro önermişti.

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi. Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Boşnak futbolcunun, sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı açıklandı. Amir'in tedavi süreci ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacak.

26 yaşındaki futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi. Udinese'den başarılı futbolcu için 4.5 milyon Euro bonservis teklifi geldiği ancak bu sakatlıkla birlikte transferin rafa kalktığı kaydedildi.

HAKEM GÜZENGE'YE BÜYÜK TEPKİ

Chamberlain'in ardından Amir'in de takımdan uzak kalacak olması camiada keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı idareciler, takıma yabancı takviyesi yapmak için Chamberlain'in ardından Amir'in de lisansını ikinci devre için dondurmayı planlıyor. Ayrıca deneyimli ismin sakatlandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rohden'e kart vermeyip sadece uyarıyla geçiştiren hakem Mert Güzenge'ye Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun tepki var. Siyah- beyazlı yönetimin de bu karardan rahatsız olduğu ve TFF'ye bu konuyu iletecekleri kaydedildi.

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Beşiktaş'ta sakatlık sonrası hesaplar karıştı
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