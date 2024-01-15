Beşiktaş’ta sakatlık sonrası hesaplar karıştı

HAKEM GÜZENGE'YE BÜYÜK TEPKİ

Chamberlain'in ardından Amir'in de takımdan uzak kalacak olması camiada keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı idareciler, takıma yabancı takviyesi yapmak için Chamberlain'in ardından Amir'in de lisansını ikinci devre için dondurmayı planlıyor. Ayrıca deneyimli ismin sakatlandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rohden'e kart vermeyip sadece uyarıyla geçiştiren hakem Mert Güzenge'ye Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun tepki var. Siyah- beyazlı yönetimin de bu karardan rahatsız olduğu ve TFF'ye bu konuyu iletecekleri kaydedildi.