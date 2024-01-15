Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da gözler Zaha'da olacak!
Giriş Tarihi: 15.1.2024 10:07

Galatasaray'da gözler Zaha'da olacak!

Galatasaray’da gözler Zaha’da olacak!

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da önemli isimler forma giyemiyor. Başta Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart cezası sebebiyle ve Icardi ise sakatlık nedeniyle bugünkü maç yok. Cimbom'dan gözler bugün özellikle de Zaha'da olacak.

Sivasspor maçında 2 puan kaybedip F.Bahçe'nin puan farkıyla gerisine düşen G.Saray, 20. haftanın kapanış müsabakasında Kayserispor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Aslan'da bu maç için eksikler de dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Afrika Kupası'ndaki Ziyech ve Bakambu, tedavileri devam eden Oliveira ve İcardi'nin yanı sıra cezalı Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'a karşı yok. Davinson dün takımla çalışsa da henüz tam hazır değil ve Boey'in de yetişmesi beklenmiyor.

GÖZLER ZAHA'DA OLACAK

Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında hem Mauro İcardi hem de Kerem Aktürkoğlu, sahadaki yerini alamayacak. Arjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü. İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak.

Fenerbahçe'nin elinden kapılan Zaha, yılın transfer çalımı olmasına rağmen henüz beklentileri karşılamadı. 7 gol-3 asistle skor katkısı veren Fildişi Sahilli oyuncu, tabelayı değiştirse de oyuna ağırlığını koyamadı.

Sol açıkta Kerem'i aratan Zaha, hücumda özellikle İcardi ile uyum yakalayamadı. 31 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu Kayserispor maçında Aslan'ın en önemli kozu. Taraftarlar, Zaha'dan patlama bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
PKK saldırılarının mesajı ne?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Çin'den bağımsız Filistin devleti mesajı: 1967 sınırlarına vurgu yaptılar
İnsan tanımanın 6 temel yolu
Çift santrfora dönmek hataydı!
Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlansa da kazandı! Lider Kanarya, deplasmanda Gaziantep’i tek golle yıktı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da gözler Zaha'da olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA