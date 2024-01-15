Galatasaray’da gözler Zaha’da olacak!

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Afrika Kupası'ndaki Ziyech ve Bakambu, tedavileri devam eden Oliveira ve İcardi'nin yanı sıra cezalı Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'a karşı yok. Davinson dün takımla çalışsa da henüz tam hazır değil ve Boey'in de yetişmesi beklenmiyor.

GÖZLER ZAHA'DA OLACAK

Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında hem Mauro İcardi hem de Kerem Aktürkoğlu, sahadaki yerini alamayacak. Arjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü. İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak.