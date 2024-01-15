Ne Ümraniye ne Gençlerbirliği

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Dk. 58 Cofie), Cavare, Mustafa Eser, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 58 Onur Ayık), Diniyev, Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 86 Muhammet Mert), Emre Demir (Dk. 73 Atalay Babacan), Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Yasin Güreler (Dk. 90 Aosman), Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk, Amilton (Dk. 83 Oğuzhan Berber), Kayode (Dk. 75 Rodrigues), Yatabare
Goller: Dk. 32 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 79 Mustafa Eser (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Cavare, Dk. 28 Popov, Dk. 81 Cofie (Ümraniyespor), Dk. 63 Orkun Özdemir (Gençlerbirliği)