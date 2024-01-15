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Giriş Tarihi: 15.1.2024 09:19

Ne Ümraniye ne Gençlerbirliği

AA
Ne Ümraniye ne Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Ümraniyespor-Gençlerbirliği mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 23'e, Gençlerbirliği de 28'e yükseltti.

Ümraniyespor 1 - 1 Gençlerbirliği

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mahmut Gülle

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov (Dk. 58 Cofie), Cavare, Mustafa Eser, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 58 Onur Ayık), Diniyev, Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 86 Muhammet Mert), Emre Demir (Dk. 73 Atalay Babacan), Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Yasin Güreler (Dk. 90 Aosman), Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk, Amilton (Dk. 83 Oğuzhan Berber), Kayode (Dk. 75 Rodrigues), Yatabare

Goller: Dk. 32 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 79 Mustafa Eser (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Cavare, Dk. 28 Popov, Dk. 81 Cofie (Ümraniyespor), Dk. 63 Orkun Özdemir (Gençlerbirliği)

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Ne Ümraniye ne Gençlerbirliği
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