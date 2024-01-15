Provokatör cezasını çekecek

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golden sonra skandal bir harekete imza attı. BileğindekiGazze'de soykırım yapan İsrail'in propagandasını yaptı. Bu duruma futbolseverler büyük tepki gösterip,paylaşımlarında bulundu. Antalyaspor Kulübü, "Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.mesajını aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.TFF de konuyla ilgili "Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz.Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.