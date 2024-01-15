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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Provokatör cezasını çekecek

Provokatör cezasını çekecek
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golden sonra skandal bir harekete imza attı. Bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek Gazze'de soykırım yapan İsrail'in propagandasını yaptı. Bu duruma futbolseverler büyük tepki gösterip, "Hemen sözleşmesini feshedin, İsrail'e gönderin" paylaşımlarında bulundu. Antalyaspor Kulübü, "Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir" mesajını aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı. Jehezkel daha sonra gözaltına alındı.

TFF: GEREKEN YAPILACAK
TFF de konuyla ilgili "Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

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Provokatör cezasını çekecek
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