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Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:03

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'a Ankaragücü kancası

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş’a Ankaragücü kancası

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü talip oldu.

Fenerbahçe'de geleceği çok tartışılan Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu öğrenildi.

Kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın birkaç güne imza atması beklendiği aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 13 kez terleten Mert Hakan, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'a Ankaragücü kancası
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