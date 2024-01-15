Trabzonspor maçı öncesi Icardi’den Galatasaray’a kötü haber!

Hem ayağında hem de yüzündeki sakatlık nedeniyle dinlenmeye çekilen Mauro İcardi'nin bu hafta içi İstanbul'a dönüşü bekleniyor. Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a giden ve ardından İstanbul'a dönüşte yüzündeki problem nedeniyle en az 20 günlük dinlenme sürecine başladığı açıklanan oyuncu, İstanbul'a dönüyor.
Arjantin, Meksika ve Brezilya'da tatil yapan Icardi'ye yapılacak kontrollerin ardından çıkacak sonuca göre de hareket edilecek. 30 yaşındaki oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.