Trendyol süper lig’de dün oynanan diğer karşılaşmalar
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SAMSUN ATEŞTEN KAÇTI Hafta içinde Trabzonspor yenilgisiyle yara alan Samsunspor, sahasında Sivasspor'u devirerek son 7 maçta 4. galibiyetini elde etti. 21 puana çıkarak kendini düşme hattından 1 basamak yukarı atan Karadeniz ekibi, ilk yarıda attığı gollerle sonuca gitti. 4'te Hollandalı stoperVan Drongelen'in uzaktan füzesiyle üstünlüğü yakalayanSamsun, 36. dakikada da Fofana'nın asistindeCarlo Holse ile farkı açtı. Devre bu skorla biterken 60'ta Koita, Sivas'ı 10 kişi bıraktı. Gisdol'ün takımı, rakibinin eksik kalmasıyla ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı. Samsun'da da Dimata 89'da kırmızı kart gördü
MELER'IN DÖNDÜĞÜ MAÇTA KAZANAN YOK!
SÜPER Lig'in dibindeki İstanbulspor ile düşme hattındaki Konyaspor'un kozlarını paylaştığı mücadeleden gol sesi çıkmadı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Bu arada maçta iki takımın da birer golü, bu hafta kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki incelemenin ardından iptal edildi. Bu sonucun ardındanİstanbulspor 7, Konyaspor19 puana yükseldi. Son 7 maçını kazamayan İstanbul ekibi, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Yeşil-beyazlılar ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
TURGUT DOĞAN
ÇİÇEKLERLEKARŞILANDI
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, 34 gün sonra sahalara geri döndü. Taraftarlarınbüyük ilgi gösterdiği Meler'e ikitakım da çiçek verdi.