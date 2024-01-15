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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Trendyol süper lig’de dün oynanan diğer karşılaşmalar

Trendyol süper lig’de dün oynanan diğer karşılaşmalar
SAMSUN ATEŞTEN KAÇTI
Hafta içinde Trabzonspor yenilgisiyle yara alan Samsunspor, sahasında Sivasspor'u devirerek son 7 maçta 4. galibiyetini elde etti. 21 puana çıkarak kendini düşme hattından 1 basamak yukarı atan Karadeniz ekibi, ilk yarıda attığı gollerle sonuca gitti. 4'te Hollandalı stoper Van Drongelen'in uzaktan füzesiyle üstünlüğü yakalayan Samsun, 36. dakikada da Fofana'nın asistinde Carlo Holse ile farkı açtı. Devre bu skorla biterken 60'ta Koita, Sivas'ı 10 kişi bıraktı. Gisdol'ün takımı, rakibinin eksik kalmasıyla ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı. Samsun'da da Dimata 89'da kırmızı kart gördü

MELER'IN DÖNDÜĞÜ MAÇTA KAZANAN YOK!
SÜPER Lig'in dibindeki İstanbulspor ile düşme hattındaki Konyaspor'un kozlarını paylaştığı mücadeleden gol sesi çıkmadı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Bu arada maçta iki takımın da birer golü, bu hafta kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki incelemenin ardından iptal edildi. Bu sonucun ardından İstanbulspor 7, Konyaspor 19 puana yükseldi. Son 7 maçını kazamayan İstanbul ekibi, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Yeşil-beyazlılar ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
TURGUT DOĞAN

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, 34 gün sonra sahalara geri döndü. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Meler'e iki takım da çiçek verdi.

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Trendyol süper lig’de dün oynanan diğer karşılaşmalar
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