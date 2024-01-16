Altay, Şanlıurfaspor’u Eren’le geçti

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Zeki Yıldırım (Dk. 90+3 Efe Sarıkaya), Tolga Ünlü (Dk. 81 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz, Deniz Kadah (Dk. 88 Murat Uluç), Özgür Özkaya
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Diogo, Cumali Bişi (Dk. 77 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 77 Aldair), Landel, Paixao, Mehmet Yiğit, Dening, Hüsamettin Tut, Semih Karadeniz (Dk. 60 Seyit Gazanfer), Mert Çapar (Dk. 46 Thill)
Gol: Dk. 65 Eren Erdoğan (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Diogo, Dk. 54 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 70 Deniz Kadah, Dk. 73 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+5 Ozan Evrim Özenç (Altay)