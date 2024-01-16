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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:35

Altay, Şanlıurfaspor'u Eren'le geçti

AA
Altay, Şanlıurfaspor’u Eren’le geçti

Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Altay, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Altay 1 - 0 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Zeki Yıldırım (Dk. 90+3 Efe Sarıkaya), Tolga Ünlü (Dk. 81 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz, Deniz Kadah (Dk. 88 Murat Uluç), Özgür Özkaya
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Diogo, Cumali Bişi (Dk. 77 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 77 Aldair), Landel, Paixao, Mehmet Yiğit, Dening, Hüsamettin Tut, Semih Karadeniz (Dk. 60 Seyit Gazanfer), Mert Çapar (Dk. 46 Thill)

Gol: Dk. 65 Eren Erdoğan (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Diogo, Dk. 54 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 70 Deniz Kadah, Dk. 73 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+5 Ozan Evrim Özenç (Altay)

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Altay, Şanlıurfaspor'u Eren'le geçti
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