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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Arda Güler büyüledi: En iyilerden biri olacak

Arda Güler büyüledi: En iyilerden biri olacak

Sakatlığının ardından Arandina ve A.Madrid’e karşı oynayan genç yıldıza İspanyol basınından övgü geldi

REAL Madrid, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürürken Arda Güler de takımıyla ilk kez bu sevinci yaşadı. Sakatlığını atlattıktan sonra Arandina ve Atletico Madrid karşısında forma giyen 18 yaşındaki yetenek, 69 dakikada kendine hayran bıraktı. İspanyol gazeteciler, Arda'nın performansını yorumladı. Diario AS gazetesi muhabiri Sanchez Tavero: "Kroos'a, Modric'e ve diğer arkadaşlarına karşı idmanlarda hiç çekinmedi." Okdiario gazetesinden Ivan Martin: "Harika bir oyuncu olmanın şartlarına sahip." Relevo'dan Jorge Picon: "Gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacak."

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Arda Güler büyüledi: En iyilerden biri olacak
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