Arda Güler büyüledi: En iyilerden biri olacak

REAL Madrid, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürürken Arda Güler de takımıyla ilk kez bu sevinci yaşadı. Sakatlığını atlattıktan sonra Arandina ve Atletico Madrid karşısında forma giyen 18 yaşındaki yetenek, 69 dakikada kendine hayran bıraktı. İspanyol gazeteciler, Arda'nın performansını yorumladı. Diario AS gazetesi muhabiri Sanchez Tavero:Okdiario gazetesinden Ivan Martin:Relevo'dan Jorge Picon: "