Beşiktaş için Jean-Philippe Krasso iddiası

Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında transfer var... Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Fernando Santos'un forvet takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetimin Kızılyıldız'ın Fildişili forveti Jean-Philippe Krasso için nabız yokladığı öğrenildi.

Yönetimin Sırp ekibine şu anda ülkesi ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu ifade edildi. Kızılyıldız'ın, yıldız futbolcu için Beşiktaş'tan 5 milyon Euro bonservis talep ettiği ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

21 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Fernando Santos'un da Krasso ismine onay verdiği belirtilirken Beşiktaş'ın Kızılyıldız'ın istediği bonservis ücretini düşürmeye çalıştığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 21 maça çıkıp 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen yıldız golcü Fildişi Sahili formasıyla da 9 maça çıkıp 3 kez gol sevinci yaşadı. Güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçilen golcü futbolcunun Sırp ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Krasso transferinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. (Takvim)