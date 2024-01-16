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Giriş Tarihi: 16.1.2024 11:02

Beşiktaş, Renato Sanches için geri sayımda

Beşiktaş, Renato Sanches için geri sayımda

PSG'den Roma'ya kiralanan Renato Sanches'in, İtalyanlar'a göre ülkedeki günleri sayılı... 26 yaşındaki orta sahanın, en ısrarcı talibi olan Beşiktaş'a transferi birkaç gün içerisinde gerçekleşebilir.

Amir'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından orta sahaya transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın, PSG'nin Roma'ya kiraladığı Renato Sanches'e ilgisi sürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli hocası Fernando Santos; ilk kez milli takımda şans verdiği öğrencisini Beşiktaş'ta görmek istiyor. Haberin detayında, Roma'da beklenen performansı veremeyen 26'lık orta sahanın kiralık sözleşmesinin feshinin, kısa süre içerisinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.

ROMA İLE İPLER KOPTU
Adını duyurmaya başladığı günden itibaren futbolseverlerin beklentisinin yüksek olduğu Renato Sanches, öngörülen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Benfica ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde oynayan Portekizli, PSG'de de kadroya dahil olamadı ve Roma'ya kiralandı.

İtalyan ekibinde son maçına Bologna karşısında 46. dakikada dahil olan Sanches, 64'te oyundan alındı ve Roma ile ipler bu karşılaşma ile koptu. İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Jose Mourinho, vatandaşı olan futbolcudan maç sonu özür dilese de fayda etmedi. (Akşam)

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Beşiktaş, Renato Sanches için geri sayımda
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