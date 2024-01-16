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Giriş Tarihi: 16.1.2024 12:52

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, ameliyat edildi.

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in, ameliyat edildiği bildirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, futbolcuya artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandığı kaydedildi.

Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine ise en kısa zamanda başlanacağı belirtildi.

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Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi
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