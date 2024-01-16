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Giriş Tarihi: 16.1.2024 13:22

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu

İHA
Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncumuza artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır" denildi.

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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu
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