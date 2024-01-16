Dries Mertens: Hakemlere değil kendimize odaklanmalıyız

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Belçikalı futbolcu, daha iyi oynamaları gerektiğini belirterek, "Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. Maç 2-0 olabilirdi ancak bunu yapmakta zorlandık" dedi. Dries Mertens, liderlik özelliğini kullanarak galibiyette önemli bir katkı sağlamasıyla ilgili soru üzerine, "Evet, dediğiniz gerçek. Bu benim rolüm olabilir. Kulüp belki de beni bunun için buraya getirdi. Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye'nin en büyük takımında oynuyoruz. Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir" diye konuştu.

Belçikalı futbolcu, hakem performansı hakkında ise "Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dries Mertens, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Evde, Ali Sami Yen'de kazanıyoruz çünkü muhteşem bir atmosfer var. Ben bir sürü statta senelerce oynadım. Hatta bugün pazartesi olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün 1-1 olduğunda da desteklerini sundular ve bize enerji sundular. Dolayısıyla burada, Ali Sami Yen'de muhteşem bir atmosferde oynuyoruz" şeklinde görüş belirtti.