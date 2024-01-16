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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Enes: Sahalara dönerken ağladım

Enes: Sahalara dönerken ağladım
İSPANYA ekibi Getafe'de forma giyen ve sağ diz çapraz bağlarından geçirdiği sakatlıktan sonra 7.5 ay futboldan uzak kalan Enes Ünal, sahalara dönüş sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Kulübün internet sitesine röportaj veren 26 yaşındaki forvet, "Uzun zaman tek başıma kaldım ve çok fazla çalıştım. Nihayet takım arkadaşlarımla birlikteyim ve bundan dolayı da çok mutluyum. Başlangıçta koltuk değnekleriyle yürüyordum. Bunu fiziksel anlamda aşarken ilk insan olarak ardından sporcu olarak aşamalar kaydettim. Nihayet kendimi tekrardan futbolcu hissediyorum" şeklinde konuştu. Getafe'de takım arkadaşlarının, taraftarların her zaman yanında olduğunu, gerek Türkiye'deki gerekse Madrid'deki ailesinden büyük destek gördüğünü anlatan Enes, "Ailem, özellikle eşim için de zor oldu. İlk kez sahaya çıktığımda çok heyecanlıydım ve ağladım" açıklamasını yaptı. Getafe, Kral Kupası son 16 turunda bugün sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

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Enes: Sahalara dönerken ağladım
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