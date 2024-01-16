Enes: Sahalara dönerken ağladım

İSPANYA ekibi Getafe'de forma giyen ve sağ diz çapraz bağlarından geçirdiği sakatlıktan sonra 7.5 ay futboldan uzak kalan Enes Ünal, sahalara dönüş sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Kulübün internet sitesine röportaj veren 26 yaşındaki forvet, "Uzun zaman tek başıma kaldım ve çok fazla çalıştım. Nihayet takım arkadaşlarımla birlikteyim ve bundan dolayı da çok mutluyum.şeklinde konuştu. Getafe'de takım arkadaşlarının, taraftarların her zaman yanında olduğunu, gerek Türkiye'deki gerekse Madrid'deki ailesinden büyük destek gördüğünü anlatan Enes,açıklamasını yaptı. Getafe, Kral Kupası son 16 turunda bugün sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.