Galatasaray’dan 18 milyon Euro’luk ödeme! Trabzonspor maçına özel prim...

Galatasaray, Ocak ayının ortasında gelindiğinde mali sıkıntılarını Dursun Özbek sayesinde çözdü. Yeni yıla ertelenmiş futbolcu alacakları ve birikmiş galibiyet primlerinin yanı sıra bonservis taksitlerinin tutarı 18 milyon Euro'yu buluyordu.

Başkan Dursun Özbek'in 200 milyon TL'yi bulan kasa kolaylığı ve Özbek Turizm adına çektiği kredinin yanında yenilenen kombinelerden gelen sıcak parayla futbol takımı için Ocak ayında tam 18 milyon Euro ödeme yapıldı. UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı tüm takıma imzalatıldı.

Şampiyonluk için kenetlenen Galatasaray'da yönetim Trabzonspor maçına özel prim verme kararı aldı.