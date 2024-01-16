Hatayspor, Türkiye Kupası’nda rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 1. Lig takımı Sakaryaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 5-1 galip ayrılarak turu rahat geçti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, tam 4 kez ağları sarsan Carlos Strandberg ve Dele-Bashiru kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, bir diğer eski Fenerbahçeli olan Tuncay Şanlı'yı Türkiye Kupası'nın dışına itti.