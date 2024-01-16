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Giriş Tarihi: 16.1.2024 18:52 Son Güncelleme: 16.1.2024 18:53

Hatayspor, Türkiye Kupası'nda rahat turladı

Hatayspor, Türkiye Kupası’nda rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 1. Lig takımı Sakaryaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 5-1 galip ayrılarak turu rahat geçti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 1. Lig takımı Sakaryaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 5-1 galip ayrılarak turu rahat geçti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, tam 4 kez ağları sarsan Carlos Strandberg ve Dele-Bashiru kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, bir diğer eski Fenerbahçeli olan Tuncay Şanlı'yı Türkiye Kupası'nın dışına itti.

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Hatayspor, Türkiye Kupası'nda rahat turladı
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