Kayserispor’a icra şoku: Satışa çıkarılıyor

Son olarak Süper Lig'de 7 takım ile birlikte yeni bir transfer yasağı gelen Kayserispor'da maddi krizin derinliğini anlatan son olay oldukça dikkat çekici. Borçtan dolayı tescilli "Kayserispor Futbol Anonim Şirketi" markasının icradan satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

Birinci arttırma başlangıç tarihi 20 Şubat Cumartesi günü saat 14.41, bitiş tarih ise 27 Şubat Cumartesi saat 14.41 olarak belirtildi. Markanın muhammen kıymeti de 35 milyon TL. Tescilli "Kayserispor 1966" markasının 10 yıllığına icradan satılık olduğuna dair söz konusu ilanda "Kayserispor Store" ve "Kayserispor Okulları" için arttırmada istenen para da belli oldu. Buna göre KS 1966 Kayserispor Store için istenen muhammen bedel 4 milyon TL olurken, KS 1966 Kayserispor Okulları için istenen muhammen bedel de 8 milyon TL olarak belirtildi.

Söz konusu ilanda ayrıca şu bilgiler yer aldı:

"Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43965 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 Adet Marka 2021 156086 Tescilli (KS 1966 KAYSERİSPOR FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ) Marka 04/11/2021 tarihinden itibaren 10 yıl Müddetle 20/03/2022 tarihinde sicile kaydı yapılmıştır."

(Kayseri Olay Gazetesi)