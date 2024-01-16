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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:23

Recep Uçar: Hedefimiz buradan puan almaktı, başaramadık

AA
Recep Uçar: Hedefimiz buradan puan almaktı, başaramadık

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Şehitlerimiz var. Bence kaybedilen, kazanılan her maçtan daha önemli. O insanlar, biz burada rahat bir ortamda futbol oynayalım, çocuklarımız rahat okula gitsinler diye canlarını feda ediyorlar. Hepsine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum" dedi.

Galatasaray deplasmanının çok zor olduğunu dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"İyi bir atmosferde, iyi seyirci desteği, iyi oyuncu ve oyun gücü olan Galatasaray ile mücadele etmenin zor olduğunu biliyorduk. Bizim de şartlar ne olursa olsun puan alarak Kayseri'ye dönmek ana hedefimizdi. İlk yarıya baktığımızda golü eşleşme hatasından yedik. Talihsiz bir hataydı. Oyundan kopmadık. Bizim adımıza fena bir ilk yarı değildi. Ancak 45. dakikada Bahoken ile penaltı kaçırmamız bizim adımıza talihsizlikti. İkinci yarı kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Galatasaray'ın yaptığı hata sonucunda bulduğumuz golle eşitliği sağladık. Sonrasında yine bireysel hata sonucu oluşan penaltı oldu. Maçı 2-1 kaybettik. Üzgünüm, ana hedefimiz buradan puan almaktı. Bunu başaramadık."

"HAKEM BENCE İYİ MAÇ YÖNETTİ"
Galibiyetinden dolayı Galatasaray ve teknik direktörü Okan Buruk'u tebrik eden Recep Uçar, "Hakem Atilla Karaoğlan da bence iyi maç yönetti. Mazeret üretmeden var olan oyuncularımızla direnmeye devam edeceğiz. Kayserispor, büyük bir takım. Kayserispor forması da ağır bir forma. Bugün çocuklar aslanlar gibi hakkını vermeye çalıştı. Kendi oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son 5 maçlarını kaybettiklerini hatırlatan Uçar, İstanbulspor karşılaşmasıyla yeni bir çıkış yakalamak istediklerini dile getirdi.

Recep Uçar, FIFA tarafından Kayserispor'a verilen 3 dönem transfer yasağı cezası hakkında ise "Transfer yasağımız devam ediyor. 3 oyuncumuz Asya Kupası'nda. 4 oyuncumuz da sakat. Şehrin ileri gelenleri ve yönetimimiz, transfer yasağını aşabilmek için uğraşıyor. Kayserispor, büyük bir camia. Hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Recep Uçar: Hedefimiz buradan puan almaktı, başaramadık
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