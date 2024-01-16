SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan’a yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde 30 yaşındaki futbolcuyu görüşme odasına davet edecek. Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2028'e kadar uzatan Kartal, Salih Uçan'la da nikah tazelemeyi hedefliyor. Buna göre başarılı futbolcuyla ay sonuna kadar masaya oturulacak. Siyah-beyazlıların Salih Uçan'a 3 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği bildirildi.

YILLIK ÜCRETİ 20 MİLYONA ÇIKACAK

Yıllık garanti ücreti 10 milyon liranın altında olan Salih'in maaşına ciddi bir zam da yapılacak. Buna göre tecrübeli futbolcunun yıllık ücreti yaklaşık 20 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Aldığı cazip tekliflere rağmen kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Salih Uçan'ın 3 yıllık sözleşme ve yüzde 100'e yaklaşan zam teklifini kabul etmesi bekleniyor.

SIRA CENK TOSUN'DA

Kartal'da Salih'in ardından sıra kaptan Cenk Tosun'a gelecek. Siyah-beyazlılar sözleşmesi sezon sonu bitecek deneyimli golcüyle de masaya oturacak. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Cenk'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak. Yeni sözleşme kapsamında milli oyuncunun yıllık ücretine hatırı sayılır bir zam da yapılacak. (Milliyet)