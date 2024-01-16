Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan'a yeni sözleşme
Giriş Tarihi: 16.1.2024 10:48

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan'a yeni sözleşme

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan’a yeni sözleşme

Salih Uçan'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık mukavele önereceği iddia edildi. Salih Uçan'ın yıllık ücretinin 20 milyon TL seviyesine yükseltileceği öne sürüldü.

Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde 30 yaşındaki futbolcuyu görüşme odasına davet edecek. Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2028'e kadar uzatan Kartal, Salih Uçan'la da nikah tazelemeyi hedefliyor. Buna göre başarılı futbolcuyla ay sonuna kadar masaya oturulacak. Siyah-beyazlıların Salih Uçan'a 3 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği bildirildi.

YILLIK ÜCRETİ 20 MİLYONA ÇIKACAK
Yıllık garanti ücreti 10 milyon liranın altında olan Salih'in maaşına ciddi bir zam da yapılacak. Buna göre tecrübeli futbolcunun yıllık ücreti yaklaşık 20 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Aldığı cazip tekliflere rağmen kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Salih Uçan'ın 3 yıllık sözleşme ve yüzde 100'e yaklaşan zam teklifini kabul etmesi bekleniyor.

SIRA CENK TOSUN'DA
Kartal'da Salih'in ardından sıra kaptan Cenk Tosun'a gelecek. Siyah-beyazlılar sözleşmesi sezon sonu bitecek deneyimli golcüyle de masaya oturacak. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Cenk'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak. Yeni sözleşme kapsamında milli oyuncunun yıllık ücretine hatırı sayılır bir zam da yapılacak. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

İran'dan Erbil'e füze saldırısı
Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır sözler: Adeta bir virüs, mikrop gibi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi
O ‘golü’ bize kim yedirdi?
SON DAKİKA! İBB itfaiyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı! Farklı isimler bile kullanmışlar...
Özel’i yine ‘adam yerine’ koymadı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan'a yeni sözleşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA