Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur, yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.Türkiye Kupası 5 Turu'nda 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günlerinin programı ve hakemler şöyle:13.00 Antalyaspor - Pendikspor: Mehmet Türkmen13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Emre Kargın17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Alper Akarsu19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor: Feridun Daldaş21.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Çağdaş Altay13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün17.00 Konyaspor - Göztepe: Oğuzhan Çakır19.00 Trabzonspor - Manisa FK: Turgut Doman21.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Burak Pakkan