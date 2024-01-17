İsmail Kartal’dan Çağlar Söyüncü açıklaması!

Batshuayi'nin transfer haberlerinin doğru olmadığını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Batshuayi'nin herhangi bir yere gitmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Batshuayi Kayseri'de 3, bugün 4 gol attı. Dzeko da 3 attı geçen maç, oyundan aldık. Bu tatlı, güzel bir rekabet. Bunların olması bizi de çok mutlu ediyor. Herkesin birbirine saygısı var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Krunic'in performansını gayet iyi buldum. Sonuçta son 2 haftalık periyotta Milan'da bireysel antrenmanlarla kendisini hazır tuttu. İki antrenmanla bu akşam maça hazırladık. Şu anda yüzde 70-75 hazır durumda. Bu akşam ne kadar kaliteli ve iyi oyuncu olduğunu gösterdi. İkinci yarı bazı oyunculara yük binmesin diye mecburen onu stopere çektik. İyi iş çıkardı bu akşam."

Mert Hakan Yandaş'ın kaptan olarak sahaya çıktığını ve güzel bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Kartal, forvet hattına bir yerli oyuncu takviyesi yapabileceklerini aktardı.