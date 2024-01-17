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Giriş Tarihi: 17.1.2024 10:54 Son Güncelleme: 17.1.2024 10:55

Kerem Yavaş: Maçı kaybettiğimiz nokta hücumumuzdu

AA
Kerem Yavaş: Maçı kaybettiğimiz nokta hücumumuzdu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olarak elenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "İlk yarıda savunmada kötü değildik ancak basit hatalardan 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıya biraz daha agresif başladık ama duran toptan yediğimiz golden sonra maç biraz daha uzaklaştı. Maçı kaybettiğimiz nokta hücumumuzdu. Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana hedeflerinin TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek olduğunu kaydeden Kerem Yavaş, hatalarından ders çıkararak Kocaelispor maçına odaklanacaklarını kaydetti.

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Kerem Yavaş: Maçı kaybettiğimiz nokta hücumumuzdu
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