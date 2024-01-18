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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Bakan İstanbul için şanstır

Bakan İstanbul için şanstır
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerine ziyarette bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, "Sayın Bakan, yapacağı projelerle ilgili G.Saray'a çok doyurucu bilgiler aktardı. Kendisinin İstanbul'a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Şahsi kanaatim, Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur" diye konuştu.



Şampiyonluk yarışını değerlendiren Kurum ise "Kupayı hak eden alacak, birlik ve beraberliğimizi hep birlikte koruyacağız. Ben İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözle değil, icraatla da göstereceğim" dedi. Kurum, Beşiktaş'ı ziyareti sırasında ise kulüplerin tesisleşmesi için ellerini taşın altına koyduklarını, koymaya da devam edeceklerini söyledi.



KURUM: KULÜPLERLE BİRLİKTE ÇALIŞCAĞIZ
"Bizi bilenler şöyle tarif eder; 'Kurum bir söz veriyorsa, o bir şekilde gerçekleşir' diyen Murat Kurum, "Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki, her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Olimpiyat şehrimizin altyapısını böyle hazırlayacağız. İstanbul spor şehri olacak" ifadelerini kullandı. Kurum, F.Bahçe'yi ziyaretiyle ilgili olarak da "Süper Kupa finalinin deprem bölgesinde oynanması için istişarelerde bulunduk. F.Bahçe yönetimine misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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