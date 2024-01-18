Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba açıkladı! Anton Miranchuk listede...

Transfer harekâtına Svensson ile başlayan Beşiktaş, gözünü şimdi orta sahaya dikti. Siyah-beyazlıların Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rus 10 numara Anton Miranchuk ile ilgilendiğini Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba açıkladı. Rus basınına konuşan Aybaba, Miranchuk ile ilgili "Beşiktaş'a transfer oluyor mu" sorusuna, "Hayır şu an için bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" yanıtını verdi. 28 yaşındaki futbolcunun, 3 milyon Euro'luk maaş talebi olduğu öğrenildi.