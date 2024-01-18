Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Victor Nelsson formayı aldı yeniden doğdu!
Giriş Tarihi: 18.1.2024 10:03

Son dakika Galatasaray haberi: Victor Nelsson formayı aldı yeniden doğdu!

UĞUR ÇEM
Son dakika Galatasaray haberi: Victor Nelsson formayı aldı yeniden doğdu!

Son dakika Galatasaray haberi: Sanchez’in sakatlığında tekrardan ilk 11 şansı bulan Victor Nelsson, performansıyla eski günlerine geri döndüğünü herkese gösterdi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in gelmesiyle yedek kulübesine mahkûm olan Victor Nelsson, 3 ay önceki bir röportajında "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Kulübede oturmayı sevmiyorum" diyerek ayrılık sinyali vermişti. Kolombiyalı mevkidaşının sakatlığında formasına yeniden kavuşan Danimarkalı stoper, küllerinden doğdu. Son oynanan Kayseri maçında ağları sarsan Nelsson, önlediği bariz gol pozisyonuyla da maça damga vurdu.

45 HAVA TOPUNUN 35'İNİ KAZANDI

7 maçtır art arda 11'de sahaya çıkan başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda rakiplerin 32 atağını engellerken 6 şutuna da izin vermedi. Hava topunda da 45'te 35 ile %78 başarı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, yaptığı 13 pas arasıyla da olgunlaşmakta olan atağı bertaraf etti. Savunmadan çıkarken oyun kurmada başrolü üstlenip, 440 pasının sadece 71'inde hata yaparken 369'unu arkadaşlarına teslim etti

EN ÇOK OKUNANLAR

Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Öz annesiyle cennette buluşacak
Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem!
Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber'e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu! Yeni bir dönem başlatacak
Büyükerşen ve ‘CHP’nin hastalıkları’...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Victor Nelsson formayı aldı yeniden doğdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA