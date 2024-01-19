Fatih Terim fırtınası

FATİH Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Yunanistan Kupası Son 16 Turu'nda Olympiakos'u 120 dakikası 0-0 biten maçta penaltılarla 7-6 yenerek elemesi taraftarları çılgına çevirdi. Panathinaikoslu futbolseverler, oyuncuları ve Terim'i coşkuyla karşılayıp izdihama neden oldular. Deneyimli hoca, ülke basınında da manşetlerden düşmedi. Tecrübeli çalıştırıcı içinyorumları yapıldı. Bu arada Fatih Terim, Olympiakos maçı sonrası şunları söyledi: "Oyuncular nasıl oynarsa oynasın, verdikleri mücadeleden dolayı memnunum.Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarlarımıza galibiyet armağan ettiğimiz için çok mutluyum."