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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Fatih Terim fırtınası

Fatih Terim fırtınası
FATİH Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Yunanistan Kupası Son 16 Turu'nda Olympiakos'u 120 dakikası 0-0 biten maçta penaltılarla 7-6 yenerek elemesi taraftarları çılgına çevirdi. Panathinaikoslu futbolseverler, oyuncuları ve Terim'i coşkuyla karşılayıp izdihama neden oldular. Deneyimli hoca, ülke basınında da manşetlerden düşmedi. Tecrübeli çalıştırıcı için "Panathinaikos, Fatih Terim'le başarılı günlere ve büyük zaferlere yelken açacağını gösterdi'' yorumları yapıldı. Bu arada Fatih Terim, Olympiakos maçı sonrası şunları söyledi: "Oyuncular nasıl oynarsa oynasın, verdikleri mücadeleden dolayı memnunum. Mükemmel bir maçtı, üst üste ikinci derbi. Kupada turu geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarlarımıza galibiyet armağan ettiğimiz için çok mutluyum."

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