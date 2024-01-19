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Giriş Tarihi: 19.1.2024 14:57

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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