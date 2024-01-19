Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Markus Gisdol: “Maç, Fenerbahçe için kolay geçmeyecek”
Giriş Tarihi: 19.1.2024 16:38

Markus Gisdol: “Maç, Fenerbahçe için kolay geçmeyecek”

Markus Gisdol: “Maç, Fenerbahçe için kolay geçmeyecek”

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının onlar için de kolay geçmeyeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürüyor. Teknik Direktör Markus Gisdol, maç öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAÇ, FENERBAHÇE İÇİN KOLAY GEÇMEYECEK"

Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Markus Gisdol, "Onlara karşı oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada çok akıllı ve zekice oynamamız lazım. Tabii ki de zor olacak onlara karşı, çok ilginç bir maç olacak. Açıkçası göstermiş olduğumuz performanstan ötürü rakiplerin bizden çekinmesi bizleri memnun ediyor. Fenerbahçe en yüksek seviyede oynayan bir takım. Ligde bulunduğu konumdan dolayı zaten bunu biliyoruz. Zor geçecek bir karşılaşma olacak. Bizim için bu noktaya gelmek zor oldu. Yapmamız gereken bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde yüzde 100'ümüzü vererek maça çıkmamız. Onlar için de maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum" dedi.

Transfer çalışmalarını yönetimin sürdüğünü ifade eden Gisdol, 20 Ocak kazasının 35. yılı hakkında ise, "Tabi ki zor bir durum. Hepimiz çok çok üzgünüz, ne yazık kulübün tarihinde olan bir olay. Yarın kaybettiğimiz oyuncuları yad edeceğiz. Ayrıca Fenerbahçe maçında onlar kalbimizde olacak" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
Ülkeye en az 42 milyarlık fatura çıkardı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erdoğan’ın hızına ayak uyduran aday kazanır
Mahkemeden Ciner'e şok karar: 3 yıl lisans verilmeyecek!
Memur ve emekli TROY karta geçmeli
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
3 küresel tehdide topyekûn hazırlık
ARKADAŞINA GÖNDER
Markus Gisdol: “Maç, Fenerbahçe için kolay geçmeyecek”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA