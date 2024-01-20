GALATASARAY HABERİ: Aslan’a süper yetenek: Oscar Perea

Kolombiya basını, Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Fanaticos'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki Kolombiyalı Oscar Perea ile ilgilendiğini duyurdu. Atletico Nacional, genç oyuncusunu 7 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor. Feyenoord ve Porto'da Oscar Perea'nın peşinde olduğu ifade edildi. Oscar Perea, sol ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor.

18 yaşındaki genç yıldız adayı 2023 yılında Atletico Nacional formasıyla 44 maçta görev aldı. Kolombiyalı oyuncu 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Okan Buruk'un onay vermesi durumunda Galatasaray yönetimi transferde Radamel Falcao'yu devreye sokacak. 1.3 milyon Euro piyasa değeri olan sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. (Fotomaç)

