Giresun’da Çorum’dan gol şov

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Samet Özkul
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Mehmet Keskin (Dk. 80 Furkan Arda Kabaca), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Kasım Alperen Köşker (Dk. 90+2 Fatih Yılmaz), Enishan Ceylan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mert Han Kurt (Dk. 86 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Muhammet Turhan
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Suat Kaya), Ologo, Adem Doğan, Süleyman Luş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90+2 Eren Aydın), Ozan Sol (Dk. 74 Ahmet İlhan Özek), Nalepa, Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Atakan Akkaynak), Ahmet Sağat (Dk. 86 Verheydt)
Goller: Dk. 17 Ahmet Sağat, Dk. 77 Geraldo, Dk. 90+1 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kart: Dk. 80 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor)