Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresun'da Çorum'dan gol şov
Giriş Tarihi: 20.1.2024 09:19

Giresun'da Çorum'dan gol şov

AA
Giresun’da Çorum’dan gol şov

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

Bitexen Giresunspor 0 - 3 Ahlatcı Çorum FK

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Samet Özkul

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Mehmet Keskin (Dk. 80 Furkan Arda Kabaca), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Kasım Alperen Köşker (Dk. 90+2 Fatih Yılmaz), Enishan Ceylan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mert Han Kurt (Dk. 86 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Muhammet Turhan
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Suat Kaya), Ologo, Adem Doğan, Süleyman Luş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90+2 Eren Aydın), Ozan Sol (Dk. 74 Ahmet İlhan Özek), Nalepa, Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Atakan Akkaynak), Ahmet Sağat (Dk. 86 Verheydt)

Goller: Dk. 17 Ahmet Sağat, Dk. 77 Geraldo, Dk. 90+1 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kart: Dk. 80 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
Haaretz gazetesinde çarpıcı itiraf: İsrail Gazze'de batağa saplandı
Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde karar! Söylemez Kardeşlerden birine çifte müebbet diğerine...
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Mecliste kabul edilerek yasalaştı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Cumhur İttifakı'nda Yerel Seçim mesaisi sürüyor! MHP 55 adayı daha açıkladı
Memur ve emekli TROY karta geçmeli
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da Çorum'dan gol şov
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA