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Giriş Tarihi: 20.1.2024

İmza artık an meselesi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
İmza artık an meselesi

Fenerbahçe yönetimi, Çağlar Söyüncü transferini bitirmeye çok yakın. Milli stoper ile anlaşan sarı-lacivertliler, İspanya’da görüştükleri Atletico Madrid yetkililerini de opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmek üzere

Stopere Bonucci'nin ardından bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı. EURO 2024'te Almanya'da olmak isteyen milli futbolcu, Atletico Madrid'de az şans bulabildiği için ayrılma kararı almıştı. Düzenli forma giyeceği bir takımda oynamayı hedefleyen deneyimli oyuncu kulübüne, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" mesajını iletti. İspanya'da olan yönetici Selahattin Baki'nin, Çağlar ve temsilcisi ile İspanyollara yaptıkları teklifi kabul etmesi için baskı uyguladığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesi, 27 yaşındaki futbolcu için 6 aylık 1 milyon Euro kiralama önerisi sundu. Kapıyı 3 milyon Euro'dan açan Atletico Madrid de oyuncunun gitmek istemesi nedeniyle rakamı indirmeye hazır. Sözleşmeye satın alma opsiyonunun da ekleneceği ve imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

KRUNİC'İN GELİŞİYLE İKNA OLDU
Bu arada Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de yerli kuralına güveniyor... Gelmeye ikna olmasının en önemli nedeni, orta sahaya Krunic'in alınmasıydı... Bu takviyeyle birlikte İsmail Yüksek'in kulübeye çekilecek olması sonrası, Süper Lig'de Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci ile birlikte ilk 11'deki 3. Türk olmayı hedefleyen tecrübeli defans oyuncusu, bu yüzden Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

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