Beşiktaş, Pendikspor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11’leri

Ligdeki son 2 maçını 7 gol atarak kazanan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk oluyor. Pendik Stadı'nda saat saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Siyah-Beyazlılar'da Afrika Uluslar Kupası'nda Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları olan Salih Uçan, Chamberlain ve Hadziahmetovic de forma giyemiyor.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ

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PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Midtsjö, İbrahim, Kappel, Romero, Gökcan, Erencan

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Tayfur, Rashica, Gedson, Cenk, Semih