Pendikspor’un hocası Ivo Vieira: Oyuncularım galip geleceklerine inanmıştı

"FERNANDO SANTOS BÜYÜK BİR HOCA"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un önemli bir isim olduğunu belirten Vieira, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Biz bunun için bir oyun planı kurduk oyuncularımla. Onlar da bu oyun planına sadık kaldılar. Fernando Santos büyük bir hoca. Avrupa'da şampiyonluk kazanmış bir isim. Beşiktaş'ta da iyi işler yapacaktır. Bugün ona karşı kazanmak benim için de iyi oldu."