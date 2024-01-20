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Giriş Tarihi: 20.1.2024 22:15

Pendikspor'un hocası Ivo Vieira: Oyuncularım galip geleceklerine inanmıştı

DHA
Pendikspor’un hocası Ivo Vieira: Oyuncularım galip geleceklerine inanmıştı

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, “Oyuncularım bunun için çok çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar. 4-0 gibi güzel bir galibiyet aldık. Oyun planına sadık kaldılar. Galip geleceklerine inanmıştılar bu da skora yansıdı” dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ivo Vieira, "Bugün iyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım bunun için çok çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar. 4-0 gibi güzel bir galibiyet aldık. Oyun planına sadık kaldılar. Galip geleceklerine inanmıştılar bu da skora yansıdı" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Yeni transferler Umut Nayir ve Mame Thiam'ın galibiyette kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Vieira, "Umut bize bugün yardımcı oldu. Thiam da öyle. Doğru noktalara, nokta transferler yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Thiam ile birlikte 2 bölgeyi yaptık. 4-5 bölgeye transfer gerekiyordu. 2 tanesini kadromuza kattık. Transferlerimiz daha devam edecek. Bunlarla beraber daha güçlü olacağız. Bunun yanında sezon başından beri oynayan oyuncuları da unutmamamız gerekiyor" dedi.

"FERNANDO SANTOS BÜYÜK BİR HOCA"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un önemli bir isim olduğunu belirten Vieira, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Biz bunun için bir oyun planı kurduk oyuncularımla. Onlar da bu oyun planına sadık kaldılar. Fernando Santos büyük bir hoca. Avrupa'da şampiyonluk kazanmış bir isim. Beşiktaş'ta da iyi işler yapacaktır. Bugün ona karşı kazanmak benim için de iyi oldu."

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Pendikspor'un hocası Ivo Vieira: Oyuncularım galip geleceklerine inanmıştı
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