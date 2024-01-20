SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Büyük takımın büyük hocası: Abdullah Avcı

Süper Lig'de Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu. Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, sadece 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

TEK MAĞLUBİYET GALATASARAY'DAN

Fırtına, Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorlarla geçti. Tek yenilgisini İstanbul'da Galatasaray'dan 2-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi, bu üç karşılaşmanın sadece Fenerbahçe maçını Avcı yönetiminde oynadı ve rakibini 26 yıl sonra dış sahada yenme başarısı gösterdi.