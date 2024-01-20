Teknik adam vedasında 20. ayrılık: Hakan Yakın

TRENDYOL Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarında rekor kırılırken bir isim daha eklendi. Ligin dibine demir atan ve üst üste alınan kötü sonuçların ardından İstanbulspor'da 16 Ekim'de koltuğa oturan 46 yaşındaki Hakan Yakın'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Yakın, bu sezon bileti kesilen 20'inci hoca olarak kayıtlara geçti.Sarı-siyahlılar, teknik direktörlüğeeski hocası OsmanZeki Korkmaz'ı getirdi. Hakan Yakın, İstanbulspor'da çıktığı 14 maçta 2 galibiyet-2 beraberlik-10 mağlubiyetle 0.57 puan ortalaması yakaladı.