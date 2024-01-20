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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Teknik adam vedasında 20. ayrılık: Hakan Yakın

Teknik adam vedasında 20. ayrılık: Hakan Yakın
TRENDYOL Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarında rekor kırılırken bir isim daha eklendi. Ligin dibine demir atan ve üst üste alınan kötü sonuçların ardından İstanbulspor'da 16 Ekim'de koltuğa oturan 46 yaşındaki Hakan Yakın'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Yakın, bu sezon bileti kesilen 20'inci hoca olarak kayıtlara geçti. Sarı-siyahlılar, teknik direktörlüğe eski hocası Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi. Hakan Yakın, İstanbulspor'da çıktığı 14 maçta 2 galibiyet-2 beraberlik-10 mağlubiyetle 0.57 puan ortalaması yakaladı.

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Teknik adam vedasında 20. ayrılık: Hakan Yakın
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