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Giriş Tarihi: 20.1.2024 16:56 Son Güncelleme: 20.1.2024 17:09

Volkan Demirel: İkinci yarıda Kasımpaşa bizden daha iyi oynadı

AA
Volkan Demirel: İkinci yarıda Kasımpaşa bizden daha iyi oynadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk oldukları Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda ev sahibi ekibin daha iyi oynadığını söyledi.

Volkan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten ötürü Kasımpaşa'yı tebrik eden Demirel, "İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda Kasımpaşa bizden daha iyi oynadı. Aslında bunun tam tersi olmasını bekliyordum çünkü karşımızda 12-13 oyuncuyla rotasyon yapmak zorunda olan bir Kasımpaşa vardı. Bizim rotasyonumuz daha güçlüydü. Böyle durumlarda maç öncesi düşündüklerinizi sahaya yansıtmak zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"TACIN KULLANILDIĞI YER İLE KULLANILMASI GEREKEN YER ARASINDA 15 METRE FARK VAR"
Winck'in 74. dakikada attığı golle ilgili konuşan Demirel, "Hakem, golde taç atışını yerinde kullandırması gerekiyordu. Maç başlarken orta sahadan maçı başlatırsınız, yaydan başlatamazsınız. Tacın kullanıldığı yer ile kullanılması gereken yer arsında 15 metre fark var. Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirmek için bunu söylemiyorum ama böyle bir havada 74. dakikada gol yerseniz moraliniz bozulabilir. Sonuçta genç oyunculardan kurulu bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

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Volkan Demirel: İkinci yarıda Kasımpaşa bizden daha iyi oynadı
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