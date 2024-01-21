BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Mert Günok saç baş yoldurdu

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Pendik karşısında tecrübesine yakışmayacak goller yedi. 34 yaşındaki eldiven, ilk golde geç hamle yaparken, ikincide kapattığı köşeden topu ağlarında gördü.

Mert'in üçüncü golde yapabileceği bir şey olmamasına rağmen, dördüncüde de hatası vardı. Maçın ardından yaptığı açıklamada çok söylenecek bir şey olmadığını belirtirken, "Taraftarımızı bu sezon çok üzdük, bir daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.