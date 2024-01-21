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Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:18 Son Güncelleme: 21.1.2024 09:39

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Mert Günok saç baş yoldurdu

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Mert Günok saç baş yoldurdu

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Pendikspor maçında yenilen 4 golün üçünde hata yaparak Siyah-Beyazlı taraftarları kızdırdı.

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Pendik karşısında tecrübesine yakışmayacak goller yedi. 34 yaşındaki eldiven, ilk golde geç hamle yaparken, ikincide kapattığı köşeden topu ağlarında gördü.

Mert'in üçüncü golde yapabileceği bir şey olmamasına rağmen, dördüncüde de hatası vardı. Maçın ardından yaptığı açıklamada çok söylenecek bir şey olmadığını belirtirken, "Taraftarımızı bu sezon çok üzdük, bir daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

SEMİH'E NAZAR DEĞDİ
Bu arada Üst üste 4 maçta da fileleri havalandırmayı başaran (5 gol, 1 asist) Semih Kılıçsoy, dün akşam beklentilerin uzağında kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fernando Santos tarafından 66. dakikada oyundan alınırken yerine Ante Rebic girdi.

"CENK" EDEMİYOR!
Öte yandan Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Cenk Tosun, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-Beyazlı formayla 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 8 gol atarken 2 de asist yaptı. Bu gollerin 4'ü ligde, 2'si Türkiye Kupası'nda 2'si de Avrupa'da geldi. Cenk, dün akşamki Pendikspor maçında 66 dakika sahada kalırken 3 şut denemesinde bulundu ve 1 isabet buldu.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Mert Günok saç baş yoldurdu
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