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Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:57

Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u eli boş gönderdi

AA
Boluspor, Teksüt Bandırmaspor’u eli boş gönderdi

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda iki takım oyuncuları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Boluspor 2 - 1 Teksüt Bandırmaspor

Stat: Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+3 Tolunay Artuç), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 85 Hüsamettin Yener), Tunahan Çiçek (Dk. 69 Adel Bettaieb), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Ercan Coşkun), Diarrassouba, Anıl Koç (Dk. 46 Kubilay Sönmez)
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emirhan Aydoğan, Soukou (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Metehan Mimaroğlu (Dk. 61 Jozefzoon), Rahmetullah Berişbek (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu), Foor (Dk. 61 Doğancan Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Goller: Dk. 45+1 Posmac, Dk. 90+7 Adel Bettaieb (Boluspor), Dk. 90+10 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 2 Batuhan İşçiler, Dk. 90+9 Oulare (Boluspor), Dk. 90+7 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+9 Mustafa Çeçenoğlu, 90+9 Hüseyin Eroğlu (teknik direktör) (Teksüt Bandırmaspor)

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Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u eli boş gönderdi
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