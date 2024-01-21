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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Dev buluşmada Kocaelispor lideri devirdi

Dev buluşmada Kocaelispor lideri devirdi

Körfez ekibi, sahasında Eyüpspor’u Candeias ve Douglas Tanque’nin golleriyle yenerek 2. sıraya yükseldi

Trendyol 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Kocaelispor ile lider Eyüpspor kozlarını paylaştı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Körfez ekibi, evindeki karşılaşmayı 2-1 kazanıp 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ev sahibi takım 14. dakikada Candeias'ın golüyle öne geçti. İstanbul temsilcisi 23'te Gianni Bruno ile yanıt verdi. İkinci yarı da karşılıklı ataklarla geçerken, Douglas Tanque 69. dakikada yeşil-siyahlıları 3 puana taşıdı. Arda Turan'lı Eyüpspor, ligdeki 4. yenilgisini alırken 45 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise puanını 36 yapıp 2. sıraya çıktı.

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Dev buluşmada Kocaelispor lideri devirdi
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