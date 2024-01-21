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Giriş Tarihi: 21.1.2024 10:01

Emre Belözoğlu: Beraberliğe sevinmiyorum

İHA
Emre Belözoğlu: Beraberliğe sevinmiyorum

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarıda bence oyun bize döndü. İkinci yarıda da oyun gitti geldi. Beraberliğe sevinmiyorum” dedi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Y. Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Güçlü, kaliteli oyuncularına sahip güce eksilmiş olarak görünse de dışarıdan bence ilk 11'ini ele aldığınızda çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Atağı sonlandırma problemlerimiz devam ediyor. Burayı özellikle düzeltmemiz gerekiyor ki maçları rahat bir şekilde kazanalım. İlk yarıda bence oyun bize döndü. İkinci yarıda da oyun gitti geldi. Beraberliğe sevinmiyorum. Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağız ve o maçı kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımın gelişimini, arzu ve isteğini çok önemli buluyorum. Biz kendi gücümüzü bilerek herkesi yenebilecek bir oyun oynamaya çalıştık. Çarşamba günü de bu böyle olacak" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu: Beraberliğe sevinmiyorum
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