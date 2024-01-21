Fred-Krunic yan yana

Süper Lig'de son 9 maçında 7 galibiyet-2 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün iki haftadır kazanan Samsunspor'u konuk edecek. Transferinin ardından ilk olarak Adana ile oynanan kupa maçında forma giyen Krunic, Süper Lig'de ilk sınavına çıkacak. Sezon başında İsmail Kartal'ın en büyük hayali olan Krunic-Fred orta sahasını da taraftarlar ilk kez izleyecek. Cengiz Ünder'in yedek soyunması, İrfan Can Kahveci'nin 11'de maça başlaması bekleniyor.F.Bahçe'nin bugün oynayacağı Samsunspor maçında Szymanski gözlem altında olacak. İngiltere ekibi Tottenham, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol, 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu izleyecek.Fenerbahçe'de Becao sevinci yaşanıyor. 12 Kasım'daki Pendik maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı, takımla çalışmalara başladı. Oyuncunun 28 Ocak'ta ligin 23. hafta mücadelesi olan Ankaragücü karşılaşmasında hazır olması bekleniyor. Öte yandan önceki gün 28 yaşına giren tecrübeli yıldız, bu özel günü takım arkadaşlarıyla kutladı.