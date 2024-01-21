Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fred-Krunic yan yana
Giriş Tarihi: 21.1.2024

Fred-Krunic yan yana

Fred-Krunic yan yana
Süper Lig'de son 9 maçında 7 galibiyet-2 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün iki haftadır kazanan Samsunspor'u konuk edecek. Transferinin ardından ilk olarak Adana ile oynanan kupa maçında forma giyen Krunic, Süper Lig'de ilk sınavına çıkacak. Sezon başında İsmail Kartal'ın en büyük hayali olan Krunic-Fred orta sahasını da taraftarlar ilk kez izleyecek. Cengiz Ünder'in yedek soyunması, İrfan Can Kahveci'nin 11'de maça başlaması bekleniyor.

SZYMANSKİ'YE TAKİP
F.Bahçe'nin bugün oynayacağı Samsunspor maçında Szymanski gözlem altında olacak. İngiltere ekibi Tottenham, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol, 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu izleyecek.

OCAK BİTMEDEN DÖNECEK
Fenerbahçe'de Becao sevinci yaşanıyor. 12 Kasım'daki Pendik maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı, takımla çalışmalara başladı. Oyuncunun 28 Ocak'ta ligin 23. hafta mücadelesi olan Ankaragücü karşılaşmasında hazır olması bekleniyor. Öte yandan önceki gün 28 yaşına giren tecrübeli yıldız, bu özel günü takım arkadaşlarıyla kutladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İran’ın Pakistan saçmalığı
Türkiye ekonomisinden 13 çeyrek kesintisiz büyüme: Bakan Ömer Bolat rakamlarla tek tek açıkladı
Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fred-Krunic yan yana
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA