Futbol fırtınası

Avcı, orta sahada Galatasaray'ı durdurup maçı yönetmek istiyor. Mendy ve Berat'a 'konuk takım üzerinde baskı' talimatı verilirken 90 dakikalık konsantrasyon uyarısı geldiTürkiye Kupası'nda Manisa FK engelinin rahat geçilmesi hem camiaya hem de oyunculara moral oldu. Keyifler yerine geldi...Abdullah Avcı, futbolcularından oyun planlarına sadık kalmalarını, orta sahaya hakim olmalarını ve 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı olmamasını istedi.Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi ve 90 dakika boyunca takımı motive etmek için birlik oldu. Biletler ise büyük ölçüde satıldı...Trabzonspor'da özel prim uygulaması bulunmuyor. Ancak maçın kazanılması durumunda Başkan Ertuğrul Doğan'ın, oyunculara jest yapabileceği ifade edildi.Afrika Kupası'nda olan Pepe, Trezeguet ve Onuachu'nun yanı sıra, sakatlıkları olan Denswil ve Orsic forma giyemeyecek.Başkan Ertuğrul Doğan, teknik ekibe yöneltilen eleştirilerin önüne set çekip Avcı'ya güvenlerinin tam olduğunu özellikle vurguladı.Trabzonspor'da Kourbelis ve Tonio Teklic'in ardından Larsen de takımdan ayrıldı.Abdullah Avcı'nın kupa maçının ardından Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'a yönelik yaptığı eleştiriler sonrasında yönetim kurulu hemen reaksiyon gösterdi, kadro dışı kararı geldi.Panathianikos ile prensipte anlaşan Anastasios Bakasetas'ın bugün kadroda olması ancak sonrasında ayrılık sürecinin işlemesi bekleniyor.Altyapıdan A takıma alınan forvet Poyraz Efe Yıldırım'ın bugün kadroda olması düşünülüyor.Mertens hücumu yönetecek, duran toplarda ise Kerem Demirbay devreye girecek... Buruk, takımla idmanlara başlayan Mauro İcardi'ye de ilk 11'de şans tanıyacakG.Saray'da İcardi'nin takıma dönüşü Trabzonspor maçına göre ayarlandı. Arjantinli yıldız son iki antrenmanda takımla çalıştı, maç kadrosuna alındı ve ilk 11'de bekleniyor.Muslera, Sacha Boey, Torreira ve Dries Mertens de Trabzonspor maçı düşünülerek kupada dinlendirildi.Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.Oynamak istediğini söyleyen İcardi'nin durumu maç saatinde de kontrol edilecek. İlk 11'de olması planlanıyor.Okan Buruk, jokeri Barış Alper Yılmaz'ı taktik çalışmalarda sol bek dışında forvette de denedi.Hücum hattını organize etme görevi Mertens'e verildi.Son haftaların formda ismi Kerem Demirbay duran topları kullanacak.Henüz hazır hale gelmeyen Davinson Sanchez 11'de düşünülmüyor.Stoperler Nelsson ve Abdülkerim'e, rakipleri Enis Destan, A'dan Z'ye analizlerle anlatıldı.Takımın alacaklarını ödeyen yönetim, Trabzonspor galibiyetine özel prim koyarak bu maça verilen önemi gösterdi.