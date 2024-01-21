Garanti seçim!

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Giriş Tarihi: 21.1.2024

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CEYHUN SAMET YÜKSEL
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Milan ve Dortmund’un tekliflerini reddeden Çağlar Söyüncü 6 ay F.Bahçe forması giyecek. Atl. Madrid’e 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. İlk 11’de oynama ihtimalini çok yüksek gören milli futbolcu da yarım sezon için 1.5 milyon Euro kazanacak

Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic transferinden sonra Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı. Milli stoper, B.Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı. EURO 2024'e kendini hazırlamak istemesi ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri Çağlar'ın tercihinde etkili oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU YÜKSEK
İspanyol ekibinde senelik 3 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon Euro alacak. Kulübüne de 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunun da kendilerinde olmasını istiyor. Atletico Madrid 15 milyon Euro'luk bir rakam belirlerken, Fenerbahçe bunu 10 milyon Euro'ya düşürmek istiyor.

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ÇAĞLAR SADECE BİR STOPER DEĞİL
Çağlar Söyüncü transferi hem kalite olarak hem de stratejik olarak çok değerli. Öncelikle defans hattınızı güçlü bir oyuncuyla destekliyorsunuz. Ayriyeten kontenjan hesaplarında elinizde kozunuz oluyor. Atletico Madrid sanırım oyuncuyu kiralayacak. Eğer satın alma opsiyonu da olursa, Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek bir oyuncu olarak kulüp için bonservis geliri kazanma seçeneği de ele geçer. Umarım şartları hayli zor görünen bu pazarlıkta Fenerbahçe istediğini elde eder. Sadece bir stoper değil, üç büyük ligi yaşamış önemli bir tecrübe de takıma katılacak.

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