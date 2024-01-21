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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Semih’e nazar değdi!

Semih’e nazar değdi!
Üst üste 4 maçta da fileleri havalandırmayı başaran (5 gol, 1 asist) Semih Kılıçsoy, dün akşam beklentilerin uzağında kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fernando Santos tarafından 66. dakikada oyundan alınırken yerine Ante Rebic girdi.

STAT DEĞİL BALKONLAR DOLDU TAŞTI
Pendikspor ile Beşiktaş arasında Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2500 kişilik kapasiteye rağmen stadyum dolmadı. Maçı yaklaşık 1500 kişi takip ederken, stadyumun çevresindeki apartmanların balkonları ise tamamen doldu.

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Semih’e nazar değdi!
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