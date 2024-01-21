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Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:55

Şota Arveladze: Ayakta kaldık, 10 kişi bile puan çıkarttık

AA
Şota Arveladze: Ayakta kaldık, 10 kişi bile puan çıkarttık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, zor bir maç olduğunu ama eksik olmalarına karşın puan almayı bildiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arveladze, şunları kaydetti:

"Zor maçtı, her alanda zordu. Başakşehir, analizini yaptığım kadar kaliteli bir takımdır. İsimler olsun, hoca olsun, oynadığı futbol olsun. Ayakta kaldık, maçın içinde kaldık. İlk yarının son dakikasında gol yedik ama bırakmadık. 10 kişi bile puan çıkarttık. Bunun üstüne gitmek doğru olur. Karakter göstermek lazım. İyi oynayanlar, çok iyi oynayanlar var. Geride biraz zorlanıyoruz sakatlar ve cezalılar var. Futbolcuları puan için tebrik etmek istiyorum."

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Şota Arveladze: Ayakta kaldık, 10 kişi bile puan çıkarttık
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