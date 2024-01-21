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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Yol haritası Kadıköy!

Yol haritası Kadıköy!

Okan Buruk, Trabzon deplasmanında Kadıköy’deki Fenerbahçe maçını şablon olarak uygulayacak. Savunma ve orta saha kurgusu aynı olacak

Son iki sezonda Okan Buruk ile birlikte ezeli rakiplerine karşı etkili performansı ile istediği sonuçlara ulaşan sarı-kırmızılıların, Trabzon deplasmanında yol haritası Kadıköy'deki derbiler olacak. Bu sezon F.Bahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmayı Nelsson-Abdülkerim, orta sahayı Torreira- Kerem Demirbay ikilisi oluşturmuştu. Trabzonspor'a karşı da orta alan aynı omurgadan oluşacak.

SANCHEZ KULÜBEDE
Yaşadığı sakatığın ardından kupadaki Ümraniye maçında görev alan Sanchez ise kulübede kalacak. Geçen sezon Kadıköy'de 3-0 kazanılan derbide de Buruk, orta sahayı sağlam tutmuş, Mertens'i yine 10 numarada kullanmıştı. Son iki idmana çıkan İcardi'nin de 11'de olması bekleniyor.

'İCARDİ'NİN KEYFİ YERİNDE'
Galatasaray kafilesi dün akşam Trabzon'a giderken, İkinci Başkan Metin Öztürk, son iki antrenmanda takımla birlikte çalışan İcardi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öztürk, "İcardi'nin keyfi yerinde, inşallah oynar. Yener Hoca herhalde yarın (pazar) bakacak ve karar verecek" ifadesini kullandı.

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